Le projet a été doucement initié l’an dernier mais deviendra concret dans le courant de cette année. Les élèves de la troisième à la sixième année primaire de l’école communale de Sars-la-Bruyère pourront en effet bientôt profiter du circuit des Trognes, un parcours d’environ 3,5 kilomètres qui leur permettra de découvrir l’écosystème et la richesse de la nature qui entoure leur établissement scolaire.

L’an dernier, un projet similaire avait été mené avec les enfants de l’école communale d’Aulnois. Ceux-ci avaient inauguré le circuit didactique des Aubépines. "La dynamique est similaire. Nous avons eu envie de reproduire l’expérience parce que le circuit des Aubépines avait connu un joli petit succès pédagogique et public", souligne Kévin Stel, chargé de mission pour la promotion du territoire et le développement rural au sein du Parc Naturel des Hauts-Pays (PNHP).

"Nous avions l’envie de transposer ça dans d’autres écoles et communes. Nous avons choisi l’école de Sars car elle est bordée d’arbres têtards, qui se taillent d’une certaine manière et revêtent une forme particulière. L’objectif du projet, c’est de baliser un circuit et d’installer le long de celui-ci des panneaux didactiques réalisés par les élèves. Le contenu a été travaillé en classe avec les enseignants. Il faut ensuite traduire tout cela d’un point de vue graphique."

Une mascotte devrait venir égayer ceux-ci. "La commande vient d’être passée. C’est un projet multipartenaire puisque ce sont les élèves de la section bois de l’école spécialisée La Clairière qui sont chargés de réaliser ces panneaux, et ce sont les ouvriers communaux qui seront chargés de placer les panneaux." Au total, ce sont neuf panneaux didactiques qui sont prévus. Le circuit devrait être inauguré au mois de mai, au retour des beaux jours donc.

"Le projet suit son cours : l’an dernier, une animatrice l’a présenté en classe afin que les enfants puissent prendre connaissance de la thématique. Une visite de terrain a ensuite été organisée pour leur permettre de repérer les lieux. Il y a quelques semaines, les textes des panneaux didactiques ont été réceptionnés et corrigés ou complétés par nos soins. Les panneaux sont désormais en cours de commande. Et la semaine dernière, une animation vannerie a été organisée en classe."

Présenter aux enfants l’une des destinations du bois une fois celui-ci taillé, c’était l’objectif poursuivi lors de cette animation originale. Ceux-ci ont ainsi pu se familiariser avec l’art de tresser des fibres végétales en vue de les transformer en corbeilles ou en paniers.