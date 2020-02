Le circuit-court et les produits de très haute qualité sont privilégiés.

Le projet a été mûrement réfléchi et arrive aujourd’hui à maturité. Après 20 mois de réflexion, de contacts et de travail, le Farmery Store s’apprête à ouvrir ses portes au cœur de Frameries, au sein de l’Épicentre. Sur 750 mètres carrés dont 400 exclusivement dédiés à la vente, les clients retrouveront des produits de saison, savoureux et gourmands issus du circuit court ou de l’agriculture biologique.

Poissons, viandes, volailles, charcuteries, fromages, fruits et légumes, produits d’épicerie, en vrac ou non, seront réunis sous un seul et même toit. Des plats préparés, des produits d’entretien et des cosmétiques seront également proposés. "L’objectif premier, c’est de ramener du monde en centre urbain mais ce n’est pas pour autant que l’on a eu envie de le faire n’importe comment", explique Didier Donfut, à l’initiative.

"Il ne s’agissait pas simplement d’ouvrir un magasin bio par exemple. Nous voulions créer un marché couvert où tous les produits auraient été sélectionnés avec minutie pour leur très grande qualité." Pour ce faire, l’ex-homme politique a pu compter sur les conseils du chef étoilé Éric Fernez, l’expérience de Dany Derval, de la société Paris Bruxelles gastronomy et surtout, sur le savoir-faire des producteurs régionaux.

Alors que l’ouverture ne sera officielle que ce mercredi 12 février, ce sont déjà une cinquantaine de partenaires et 24 coopérateurs qui ont rejoint l’aventure. "Nous n’en sommes qu’au tout début et le succès de notre concept reste une inconnue. Mais nous savons que d’autres nous rejoindront encore. Le bouche à oreille fonctionne et de plus en plus d’artisans et producteurs nous contactent pour proposer leurs produits."

Les clients pourront retrouver 1500 à 2000 références produits et couvrir près de 80 % de leurs besoins en un seul lieu. Si tout se passe bien, les 100 % devraient être atteints dans les trois mois. "Ce marché sera avant tout un lieu de partages entre le consommateur et les producteurs. C’est aussi pour permettre ces échanges que nous avons prévu un espace cantine", ajoute Dany Derval. Le client pourra sélectionner ses produits et les déguster directement sur place, en plus de profiter gratuitement du café et du wifi.

Une fois le farmery store sur les rails, c’est le farmery garden qui sera développé, soit un jardin d’abondance où seront cultivés en permaculture les fruits et légumes qui approvisionneront en partie le marché couvert.