Ces jeudi et vendredi, les Framerisois seront invités à allumer leur ordinateur, à tendre l’oreille et à prendre quelques notes. En effet, dans le cadre d’une réunion d’information préalable (RIP) au public et de la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement, une vidéo de présentation leur sera proposée par la société Imwo-Invest SA. Cette dernière souhaite urbaniser une superficie d’un peu plus de deux hectares en 36 lots en vue de construire des maisons unifamiliales à Frameries, entre les rues des Quatre Bonniers, des Champs et de l’Avenir.

À ce stade, rien n’est donc fait. Mais s’il venait à voir le jour, le projet nécessiterait notamment la création de voiries et la modification de sentiers repris à l’Atlas vicinal. Compte tenu du contexte sanitaire et de la nécessité d’éviter les rassemblements, la présentation du projet sera proposée via une vidéo. Cette dernière sera disponible au visionnage les jeudi 27 et vendredi 28 mai via un lien dédié.

Cette présentation vidéo a pour objet de permettre au demandeur de présenter son projet et de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestion. Compte tenu de la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement, elle doit aussi mettre en évidence et permettre au public de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés lors de l’étude d’incidence, de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par téléphone auprès de l’auteur du projet, le bureau d’étude O’MIKRON, pendant ces deux jours, entre 08h00 et 17h00, au numéro suivant : 0477/58.09.67. La présentation vidéo restera disponible sur le site jusqu’au 28 mai 2021 à minuit. Toute personne peut solliciter par courrier recommandé, en y indiquant ses nom et adresse, auprès de O’Mikron SPRL (Rue de la Fabrique, 14 4500 Gives) une copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo.

La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, le demandeur du projet enverra par recommandé les documents aux personnes concernées, en un seul exemplaire par adresse postale. Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur rendez.

Les documents seront également disponibles sur le site de la commune de Frameries. Toute personne pourra, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, soit jusqu’au 12 juin 2021 inclus, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences en les adressant par écrit au collège communal de Frameries – Rue Archimède, 1 à 7080 Frameries – en y indiquant ses cordonnées (nom et adresse.)

Elle en adressera par ailleurs une copie au demandeur, lequel la communiquera sans délai à l’auteur de l’étude d'incidences.