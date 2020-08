Ils ont l’œil, les policiers de la zone de police boraine. En effet, ce samedi après-midi, alors qu’ils regagnaient leur véhicule de service après être venus en aide à un citoyen habitant à la rue Ferrer, à Frameries, les policiers du service intervention ont aperçu des plants de cannabis installés dans un jardin à proximité.

En possession d’un mandat de perquisition délivré par un substitut du procureur du Roi, prévenu des faits, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’occupant. La perquisition menée au sein du domicile de ce dernier n’a pas été vaine puisque les policiers y ont découvert deux plants de cannabis plantés dans le jardin, un plant de cannabis dans un pot, des bocaux contenant plus de 90 grammes de cannabis, une branche de cannabis en train de sécher à la cave, ne caisse contenant 1,5 kilo de feuilles et de bourgeons de cannabis concassés et une boite dans laquelle se trouvait un mélange de cannabis et de tabac.

L’occupant des lieux a été auditionné avant d’être relaxé.