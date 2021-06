C’est étonnamment le premier dispositif du genre à être installé dans l’une des bibliothèques communales de la région Mons-Borinage, par définition accessibles à tous les publics. Depuis ce mercredi, une TV Loupe est disponible au sein de la bibliothèque de Frameries. Une initiative permise grâce à la collaboration de cette dernière et de la commune de Frameries, du Lions Club de Frameries et des Amis des Aveugles et Malvoyants.

Concrètement, cette TV Loupe permet aux personnes malvoyantes de retrouver la faculté de lire. "Les personnes non ou malvoyantes lisent aussi, mais de manière adaptée à leur handicap visuel : en grands caractères, en braille, au format audio ou grâce à des aides optiques, comme cette TV loupe", explique Julien Baudouin, lui-même malvoyant.

"Elle permet aux personnes qui en ressentent le besoin de lire, simplement en plaçant l’ouvrage sur le plateau et en activant la caméra grossissante." Le plateau, amovible, est alors déplacé par le lecteur pour suivre le sens de la lecture. "C’est un dispositif que j’ai par exemple pu utiliser lors de mes études, et qui nous permet de conserver ou de retrouver une certaine autonomie."