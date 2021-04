C’est une idée qui a souvent été discutée mais qui n’a finalement jamais donné lieu à l’une ou l’autre action concrète. Aujourd’hui, il semble difficilement imaginable d’aller plus loin, même si du côté du bourgmestre de Boussu, on en rêve toujours : fusionner les cinq communes du Borinage pour former la quatrième ville de Wallonie permettrait de donner un nouveau souffle à la région mais surtout, de décrocher des financements beaucoup plus importants.

Jean-Claude Debiève s’en fait une raison : ce projet restera au stade de l’envie encore de longues années. "Les bourgmestres borains actuels ne sont pas particulièrement désireux de passer par une nouvelle fusion des communes, ou en tout cas, pas tant qu’ils sont là", explique le maïeur boussutois. "De mon côté, je n’insiste plus. Si la décision devait être prise, c’était il y a quelques années. Cependant, je reste persuadé que l’on se trouve à une période charnière et que tout peut arriver."