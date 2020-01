Fusion avec une autre société de logements sociaux ou pas fusion ? La question a été posée à plusieurs reprises ces derniers mois au Logis quaregnonnais. Mais elle est désormais remise sur la table. Interpellé à ce sujet par le député Christophe Bastin (cdH), le ministre du logement Pierre-Yves Dermagne (PS) a expliqué que "le gouvernement n'avait pas encore assez d'éléments pour prendre position." Mais que le commissaire spécial, mandaté depuis janvier 2019, devait lui remettre un rapport pour le 1er mars au plus tard, avant de convoquer un comité d'accompagnement.

La situation est donc en train d'évoluer. "Ce n'est pas une fusion au 1er mars 2020 qui est attendue mais un rapport sur la viabilité de la société de logement de service publique (SLSP) et sur l'opportunité d'une fusion avec une société voisine, au regard de sa situation et des contacts pris avec les actionnaires du Logis quaregnonais et avec les SLSP environnantes", précise le ministre. "Par ailleurs, il est aussi demandé au commissaire de poursuivre sa mission de redressement de la société. Qu'il y ait fusion ou non, la bonne gestion du patrimoine et du personnel ne peut, en effet, être mise entre parenthèses."

Depuis janvier 2019, un commissaire spécial est en effet entré en fonction au Logis quaregnonnais. Cette décision du gouvernement wallon a fait suite au licenciement du directeur général de la société de logements sociaux pour faute grave. Au printemps, le gouvernement décidait d'étendre les missions du commissaire afin que celui-ci puisse mettre sur pied la fusion du Logis quaregnonnais avec une autre SLSP limitrophe. "Or, on le sait, des réticences locales existaient quant à la fusion du Logis avec une autre société de logement, essentiellement pour des raisons financières", rappelle Christophe Bastin.

Le 18 décembre dernier, le gouvernement décidait finalement de prolonger de six mois la mission du commissaire, mais surtout de la modifier. "Le travail qu'il y a effectué depuis mai 2019 est assez remarquable et a indiscutablement contribué à la remise en ordre de cette SLSP dans différentes matières, que ce soit la gestion des ressources humaines, les processus de décision, les marchés publics et le suivi des différents plans d'investissements", signale par ailleurs le ministre Pierre-Yves Dermagne.