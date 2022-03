En décembre dernier, l’asbl Handi Sport&Vous ouvrait les portes de sa nouvelle infrastructure à Genly, dans l’entité de Quévy. Il n’aura pas fallu bien attendre bien longtemps pour que déjà, les premiers événements soient annoncés. Le dimanche 27 mars prochain sera organisé en collaboration avec la Ligue Handisport Francophone (LHF) le premier Festi’Handisport. Une centaine de personnes y sont attendues.

Entre 10 heures et 16 heures, les participants déficients moteurs, visuels, malentendants ou autres, de tout âge, pourront découvrir différentes disciplines handisports de manière ludique, avec un encadrement professionnel. Le tout dans une ambiance qui se voudra avant tout familiale, bienveillante et inclusive. "L’objectif de ces événements, c’est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la pratique du handisport pour tous et sous toutes ses formes", explique Martine Salomon Project Manager et Développement Handi Sport&Vous.

Le programme est pour le moins riche et chargé. Encadrés par le club des Rolling Lions, les participants pourront prendre part à une balade en vélo ou en handbike de cinq ou 25 kilomètres, s’initier au handbike ou encore profiter d’une partie de boccia, de goalball ou d’un cours de zumba adapté. Plusieurs athlètes seront également présents. Citons Frank Duboisse, multiple champion du monde qui proposera du para-karaté ou Sofie Cox, danseuse internationale et championne d’Europe qui présentera un cours de cyclo-danse.

Maxime Hordies, médaillé de bronze en handbike aux jeux paralympiques de Tokyo, sera également présent dès 15 heures afin d’animer une conférence. Autant d’activités qui devraient permettre à chacun de découvrir l’infrastructure et les activités de l’asbl Handi Sport&Vous. "Depuis le lancement de nos activités, nous avons mis en place une expérience sportive adaptée aux personnes à mobilité réduite, aux séniors et aux valides en proposant des activités et exercices ciblés en fonction des aptitudes et des attentes de chacun."

Et de conclure : "Notre démarche est de proposer des services pour la santé du corps et de l’esprit en nous concentrant sur le secteur sportif mais aussi ceux de la santé et du social." La journée du 27 mars prochain fera également office de portes ouvertes pour le grand public. Les inscriptions sont obligatoires via https://sportsetvous.net/inscription-a-levenement-festi-handi/