C’est la fin d’une saga dont les autorités communales se seraient bien passées ! Après avoir connu de nombreux couacs sur le chantier, liés à la désertion de l’entreprise initialement désignée dans le cadre d’un marché public, elles sont en mesure d’annoncer la fin des travaux de rénovations de l’école communale de Genly. Dès ce mardi 19 avril – le lundi étant un jour férié – les élèves pourront réinvestir leur classe et profiter d’infrastructures remises à neuf.

"L’aboutissement d’un beau projet", souligne-t-on du côté du collège communal PS-MR+ de Quévy. Il faut écrire que ce dernier s’était retrouvé en bien mauvaise posture. Les travaux, entrepris en janvier 2021, n’avait pas rempli ses obligations et en octobre 2021, les sous-traitants avaient décidé de déserter les lieux. La rentrée scolaire de septembre avait de ce fait été compromise et il avait fallu composer avec un plan B.

À savoir maintenir l’accueil des enfants dans les locaux de l’école de Givry et assurer la liaison entre les deux établissements. Une dépense supplémentaire dont la commune se serait évidemment bien passée. Le marché avait finalement été résilié et relancé en décembre dernier afin de pouvoir relancer le chantier aussi rapidement que possible. D’abord espéré à l’issue des congés de carnaval, le retour dans les classes s’effectuera finalement à l’issue de ceux de Pâques.

Pour le plus grand plaisir des petites têtes blondes et des enseignants.