Pour les équipes, le handicap, qu'il soit permanent ou passager, ne doit pas être un frein à la pratique sportive adaptée.

C’est un projet unique en son genre et surtout, un pas supplémentaire pour l’intégration des personnes à mobilité réduite dans les salles de sport et de fitness. L’asbl Handi Sport&Vous vient en effet d'inaugurer les activités de l'asbl Handi Sport&Vous au sein des infrastructures sportives de Sport&Vous, dans l’entité de Quévy. Le centre pluridisciplinaire est dédié au sport et destinée aux personnes porteuses d’un handicap de courte ou de longue durée. L’objectif est clair : que la pratique sportive soit accessible à tous.

"Ce lancement concrétise l’engagement et la volonté toujours grandissants de développer et de proposer des activités innovantes et multisports, adaptées et partagées entre personnes en situation de handicap et valides", explique-t-on du côté de l’association. "Pour y parvenir, l’enjeu du centre pluridisciplinaire est de développer, d’accompagner le sport pour tous et de proposer une pédagogie ainsi qu’un accueil adaptés."