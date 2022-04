Ce sont plus de 120 participants qui ont pris part à la première édition du Festi Handisport, proposé par l’asbl Handi Sport&Vous en collaboration avec la Ligue Handisport Francophone (LHF). Un véritable succès pour la toute jeune association, qui a lancé ses activités en décembre dernier à Genly, et qui pousse cette dernière a d’ores et déjà annoncer une seconde édition en mars 2023.

"L’organisation s’est déroulée dans des conditions optimales et le succès a été rendez-vous", confirme Martine Salomon, project manager et développement. "Plus de 120 personnes déficientes moteur, visuel, malentendantes ou avec des limitations de tout âge ont répondu à l’appel. Ce premier festi’handisport se voulait une journée découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives." Défi relevé puisque les participants venaient des quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.