La problématique est loin d’être neuve. Depuis plus de dix ans, le collège communal de Quévy tente d’obtenir auprès du Service Public de Wallonie (SPW) des aménagements sécuritaires le long de la rue de Pâturages, à Givry. Mais la configuration des lieux rend les choses compliquées et jusqu’ici, aucune des solutions proposées ou mises en œuvre ne donne de résultats satisfaisants. La majorité PS-MR+ entend remettre le dossier au cœur des discussions dans les prochaines semaines.

"J’habite moi-même le long de cette route, je connais bien sa dangerosité et suis consciente des dégâts provoqués par la vitesse des automobilistes et le passage de charrois lourds", précise Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Au niveau communal, nous avions prévu des zones de stationnement, espérant que cela créerait des chicanes naturelles et inciterait les conducteurs à lever le pied. Mais ce qui n’est pas forcément le cas tant l’incivisme est important."