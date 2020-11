En septembre, nous vous dévoilions le projet ambitieux du collectif Tous-en-Scène: transformer l'ancienne Halle aux Grains de Givry en salle de spectacle de 300 places. Le projet est sur de bons rails et pour l'aider à prendre son envol, les artistes locaux se lancent dans une nouvelle activité pour le moins originale.

L'argent reste en effet le nerf de la guerre. Transformer le hangar en salle de spectacle nécessite un certain budget. Le collectif peut d'ores et déjà compter sur 120.000 euros de sponsoring pour la fourniture de matériaux, 125.000 euros de subsides pour la mise aux normes et accessibilité et 5.000 euros de la Fondation Roi Baudouin pour l’aménagement de l’espace d’accueil. À côté de ça, 250.000 euros seront investis sur fonds propres pour remplacer la toiture du bâtiment. Une campagne de crowdfunding a déjà été ouverte pour soutenir l'effort. A présent, Tous-en-Scène se lance dans la confection d'objets en jean. Les bénéfices de cette nouvelle activité sont également destinés à financer la future salle de spectacle.

Jean&Co, c'est le nom de cette boutique de création d'objets écologiques, uniques, artisanaux, réalisés à base de jeans usagés et d’autres objets de récupération. Des sacs, des broches, des doudous, des tabliers, des chapeaux ou encore des porte-clés… Ce n'est pas le choix qui manque! Et toutes ces créations sont confectionnées dans l'atelier de Tous-en-Scène, par les couturiers bénévoles du collectif.

A l'approche des fêtes de fin d'année, Jean&Co tombe à pic. Si vous voulez offrir un cadeau original tout en soutenant un beau projet culturel, vous pourrez faire d'une pierre deux coups en vous rendant sur la boutique en ligne de Jean&Co.