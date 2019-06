Un nouveau data center sera construit sur le site.

Google vient d'annoncer un nouvel investissement d'environ 600 millions d'euros pour la construction d'un autre data center sur son site actuel à Saint-Ghislain. La quatrième construction portera l'investissement total en Belgique à 1,6 milliard d'euros. L'année dernière, Google avait dévoilé la construction d'un troisième data center opérationnel d'ici la fin de l'année, et d'une nouvelle centrale solaire sur le site du data center. Google s'attend à ce que ce nouveau data center soit prêt d'ici 2021.

"Ce nouvel investissement à Saint-Ghislain est une excellente nouvelle pour la Wallonie et la Belgique et confirme notre position de pionnier du numérique acquise au cours de ces dernières années", souligne Charles Michel, Premier ministre sortant. "Notre pays joue un rôle de premier plan en Europe dans le développement de l’économie numérique en pleine croissance et créatrice de nombreux emplois. Notre savoir-faire et notre main-d'œuvre qualifiée incitent les fournisseurs de services tels que Google et de nombreuses start-up à continuer d'investir et de se développer ici. Au cours des dernières années, la Belgique est devenue de plus en plus attrayante pour les investisseurs. Pour conserver notre position de leader, nous devons continuer à repenser et à accélérer l'innovation numérique."

De son côté, Frédéric Descamps, data center facilities manager, précise encore que "l’engagement de Google en Belgique est solide. L’extension de 600 millions d’euros d’aujourd’hui porte notre investissement total à 1,6 milliard d’euros. Par ailleurs, nous soutenons activement les ONG locales, les groupes communautaires, les écoles et les entreprises de la région de Saint-Ghislain et de Mons. Nous sommes fiers de faire de la Belgique notre chez nous depuis 12 ans maintenant et sommes impatients de voir ce que les années à venir nous réservent."