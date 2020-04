L'ancien coach de Mons-Hainaut reversera la moitié de cette somme à Epicura Hornu.

Chaque petit geste compte dans la lutte contre le Covid-19. Mais lorsque ces petits gestes sont effectués par des personnes influentes, ils peuvent parfois devenir conséquents. Daniel Goethals, ancien basketteur international et ex-coach de Mons-Hainaut, le savait bien et c'est pour cette raison qu'il a lancé une petite opération de récolte d'argent sur sa compte Facebook.

"J'ai voulu agir à mon échelle d'abord parce j’ai plusieurs amis qui ont été touchés par le virus", confie Big Dan. "Certains sont dans des états moyens voire même sérieux pour l’un d’entre eux qui a été hospitalisé en soins intensifs. Et puis, j’ai aussi des amis qui sont en première ligne, notamment un qui travaille en réanimation et un autre qui est urgentiste. Chacun à son niveau, on peut faire quelque chose. Moi, j’ai utilisé les réseaux sociaux et mes contacts qui savent que je vais toujours au bout de choses que j’entreprends."

Désormais entraîneur de l'Union Neufchâtel en Suisse mais de retour chez lui, à Braine-le-Comte, suite aux événements, Daniel Goethals a retrouvé une caisse de maillots dans son grenier. Ces vareuses utilisées dans le cadre d'un match de gala d'un de ses camps de basket (et portés par d'anciennes gloires comme Jaumin, Struelens, Lauwers, Stas, Cornia, Vandenspiegel, Mitchell ou Van Meerbeeck) ont ainsi été mises en jeu dans une sorte de tombola.

Via un système d'achat de cases, Big Dan est parvenu à récolter plus de 2 100 euros auprès de ses généreux amis. "Ils ont été extraordinaires", sourit le Brainois. "Au début, j’espérais atteindre 1 000 euros et finalement nous sommes arrivés à 2 100 euros en un peu plus de 24 heures. Nous sommes parvenus à couvrir plus de 80 cases à 25 euros dans le tableau que j’ai mis en place. J'effectuerai prochainement un tirage au sort pour désigner les dix gagnants qui remporteront un des maillots."

L'ancien mentor de Mons-Hainaut reversera dès la semaine prochaine la moitié de cette somme (1 050 euros) à l'hôpital Epicura d'Hornu et l'autre moitié à l'hôpital Notre-Dame de Gosselies. "J'ai choisi Hornu parce que j'ai vécu de nombreuses années dans cette région qui me tient à cœur et où j'ai gardé beaucoup d'amis. Puis j'ai choisi celui de Gosselies parce que c'est dans cet hôpital que je suis né il y a 50 ans."