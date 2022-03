L’incompréhension et le désaccord animent l’Agence Locale pour l’Emploi de Quévy, ce jeudi matin. Les travailleurs contestent en effet le licenciement de leurs collègues, annoncé « sans communication préalable » et sans justification ce 30 avril, à la veille d’une rencontre entre le conseil d’administration et les syndicats. Les travailleurs réclament également davantage de transparence quant à la gestion financière de la société qui, selon les syndicats, "se dirige vers une faillite."

"La FGTB et la CSC font le constat, sur base d’informations reçues, d’une gestion inquiétante depuis déjà quelques mois ou années", annoncent les deux organismes. "Nous avons sollicité à plusieurs reprises le Conseil d’administration et la bourgmestre afin de les informer des inquiétudes des travailleuses. La situation financière semble préoccupante mais nous émettons des doutes quant aux raisons qui ont mené l’ALE à cette situation."

Et de poursuivre : "Le conseil d’administration se base sur un rapport d’analyse fiduciaire externe, qui précise que l’ensemble des pièces comptables n’a pas pu être vérifié. C’est sur cette base et dans l’optique de recevoir l’ensemble des informations comptables que nous avions sollicité une rencontre, fixée ce mercredi 30 mars." La veille donc, deux travailleuses apprenaient leur licenciement.

"La législation prévoit qu’une réunion aurait dû être organisation afin de permettre une analyse complète des comptes et l’analyse d’un plan de relance cohérent et social. L’analyse des comptes aurait dû être présentée et une information préalable aurait dû être réservée aux représentants du personnel, ce qui n’a pas été le cas. Cela aurait pourtant permis de régulariser la situation d’un point de vue légal, avec comme objectif de se concentrer sur la méthode à employer."

À ce stade, le C.A. aurait refusé de mettre en suspend les licenciements. "Il n’a pourtant pas été en capacité de fournir de budget prévisionnel, de présenter de mesures concrètes de redressement en dehors de ces licenciements ou de justifier les postes qui auraient mené à un déficit de 130 000 euros sur une seule année. Rien ne justifie un tel déficit, sachant qu’il y a un gain de clientèle d’environ 15%. Il est évident que les mesures prises ne sont ni suffisantes, ni réfléchies, d’autant que la structure ne peut fonctionner avec un seul agent administratif à temps partiel."

Les syndicats réclament la suspension des licenciements afin de permettre une analyse sérieuse et professionnelle de la situation. Dans l’attente, les locaux de l’ALE sont occupés par le personnel ce jeudi, ce dernier s’était mis en grève. "Il est honteux qu’une structure financée par la Région wallonne et qui a pour but de permettre la création d’emplois pour les plus fragilisés manque à ce point de respect. Les travailleuses s’inquiètent désormais de leur avenir et craignent la suppression d’avantages internes, par exemple des chèques repas."

La FGTB et la CSC réclament par ailleurs un audit financier externe afin" de s’assurer de la bonne destination du financement des subsides publics." Nous avons tenté de joindre la bourgmestre, sans succès à l'heure d'écrire ces lignes.