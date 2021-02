Les derniers mouvements d’humeur au sein de l’intercommunale Hygea ont fait couler l’encre ces jeudis et vendredis. Des discussions ont été relancées entre la direction et la CGSP, sans pour autant qu’une décision de reprendre le travail ne soit officialisée. Du côté de la direction et du conseil d’administration, on condamne fermement cette grève sauvage.

"Je suis un fervent défenseur du droit de grève et de la concertation, mais dans ce cas-ci, aucune des règles n’a été respectée. C’est tout simplement inadmissible", peste Jean-Marc Dupont (PS), président d’Hygea. "Sur le fonds des discussions de ce jour, il ressort qu’une série de questionnements se pose par rapport au déploiement de nouveau schéma de collecte à Seneffe et à Binche."

Des changements qui inquiètent, donc, mais qui ne justifie toujours pas un défraiement spontané. "Nous n’avons jamais fermé la porte à la discussion, et nous sommes ouverts au fait d’entendre certaines inquiétudes, de travailler à une amélioration des choses. Il a été convenu que le syndicat retourne devant ses affiliés afin d’envisager la suite mais il est clair que dans notre chef, nous souhaitons une reprise immédiate du travail."

Plusieurs communes ont déjà fait part de leur souhait de claquer la porte à la suite de ces incidents à répétition. "Nous avons pris connaissance de la volonté de Dour de quitter l’intercommunale mais ce n’est pas aussi simple ! On ne sort pas d’une intercommunale en un claquement de doigt. Juridiquement et financièrement, les conséquences sont lourdes. Ce n’est pas parce que le souhait est formulé qu’il devient réalité."

Le président dit cependant entendre le ras-le-bol de ses confrères. « Le fait de devoir faire appel à des sociétés privées pour assurer un service qui ne l’est pas, ce n’est pas normal. Nous ne voulons plus que des mouvements comme ceux-ci surviennent. » À ce stade, seules les communes du Centre ont été touchées par cette grève sauvage.