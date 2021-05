Pilote de drone, groom en écurie, technicien en images de synthèse, community manager ou encore carreleur spécialisé… De nouvelles formations font leur apparition dans l'enseignement provincial en Hainaut.

Au total, ce sont quelque 35 nouveaux cursus qui seront proposés dès la prochaine rentrée scolaire, en plein exercice, en alternance ou en promotion sociale. La Province du Hainaut élargit ainsi considérablement son éventail en matière d'enseignement.

L'avancée était nécessaire. D'une part, parce que le monde évolue de jour en jour et voit apparaître toute une série de nouveaux métiers. Pas question de rester sur le quai, la Province entend bien prendre le train en marche. D'autre part, la pénurie de certains métiers offre des opportunités pour les travailleurs de demain. Encore faut-il leur proposer les formations nécessaires. Là aussi, la Province se devait de jouer sa carte. On le sait, l'emploi reste un défi de taille à relever dans le Hainaut. Et la formation des travailleurs est assurément l'un des leviers à activer pour y parvenir.