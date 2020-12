Plus de peur que de mal ce dimanche soir à Hainin. Un incendie s'est déclaré dans une habitation située au coin de la rue de la Centenaire et de la rue Gai Séjour. Une personne âgée occupait seule les lieux et était occupée à cuisiner lorsque le feu a pris. Fort heureusement, l'intervention rapide des pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre a permis de limiter les dégâts.

"Les pompiers sont arrivés très rapidement. Heureusement, car s'ils n'arrivaient pas à temps, toute la maison serait sans doute partie en fumée", explique le bourgmestre Eric Thiébaut qui s'est rendu sur place. "Le rez-de-chaussée, particulièrement les pièces attenantes à la cuisine, est assez endommagé. Mais les dégâts ont pu être limités pour le reste de la maison."

L'habitante s'en sort indemne et va être prise en charge par ses enfants. Personne ne souhaite pareille mésaventure, encore moins à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais finalement, le pire a pu être évité, et c'est déjà ça.