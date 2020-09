À n’en pas douter, l’intervention restera gravée dans les esprits des pompiers de Quiévrain et des propriétaires ! Ce mardi soir, aux alentours de 19h30, les services d’intervention étaient appelés à Hainin pour procéder au sauvetage d’un veau né quelques heures plus tôt, dans l’après-midi. Alors que le fermier s’était rendu dans l’étable afin de s’assurer que tout se passait bien, la jeune femelle a pris peur et s’est enfuie.

Les pompiers ont dû remonter un ruisseau sur plusieurs kilomètres avant de finalement pouvoir mettre la main dessus au niveau de la rue du Prince Charles, près d’une heure après le début des recherches qui ont dû être effectuées dans la plus totale obscurité. En bien mauvaise posture, le veau a pu être remonté et sauvé à l’aide de ses propriétaires. L’histoire se termine donc bien !