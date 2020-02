Il sera prochainement convoqué au tribunal.

Si les conducteurs ayant le pied lourd sur l’accélérateur sont encore trop nombreux sur les routes, certains ont un comportement carrément criminel – n’ayons pas peur des mots. Jeudi dernier, le radariste de la zone de police boraine a en effet enregistré un conducteur particulièrement pressé. Au volant d’une cylindrée allemande, ce dernier circulait sur la RN547 (soit la rue de Tournai, à Hautrage), où la vitesse est limitée à 70 kilomètres/heure. Le fou du volant roulait quant à lui à 167 kilomètres/heure !

Soit plus de deux fois la vitesse maximale autorisée. Evidemment, l’affaire n’en restera pas là. Le conducteur sera rapidement convoqué au tribunal où il écopera plus que probablement d’une amende salée et d’un retrait de permis pour une durée minimale de 15 jours. "Trop peu", diront certains compte tenu des risques pris par cet usager.