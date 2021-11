L’ambiance de Noël s’installe déjà doucement dans les rues et les quartiers. Elle s’intensifiera les 17 et 18 décembre prochain à Hautrage grâce à l’asbl Opaline, qui accueille des personnes atteintes de handicap physique ou mental. Pour l’occasion, un marché de Noël de près de 40 stands sera installé et une parade organisée dans les rues le vendredi. Ce sont plus de 200 participants qui y participeront et qui pourront, au passage, profiter de la présence du Père Noël avant un tir de feux d’artifices.

"Des éducateurs, des enfants des membres du personnel prendront part à la parade", explique Anaïs Dupriez, directrice de l’association. "Nous en avions déjà organisé une il y a deux ans, et puis le covid nous a contraint à suspendre toutes nos activités. Nous avons véritablement cadenassé le centre pour éviter de prendre des risques. Nous n’avons heureusement connu aucun décès mais la situation a été difficile à vivre pour nos résidents, privés de sorties. Pouvoir réorganiser quelque chose, voir le sourire des enfants,… C’est quelque chose qu’ils attendent avec impatience."