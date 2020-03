Le titre de "super-vendeur" vient de lui être décerné par AutoScout24.

Jamais deux sans trois ! L’expression s’est vérifiée pour l’équipe du garage des Chaufours, installé à Hautrage. Cette année encore, elle s’est vu remettre le prix de super-vendeur 2020 grâce aux recommandations des clients sur le site de référence AutoScout24. C’est ainsi la troisième fois consécutive que le garage hautrageois est mis à l’honneur.

"Cette année, d’autres garages de la région ont été promus mais nous sommes très fiers de faire le triplé !", sourit Sébastiano Ricci. "C’est le gage d’un travail bien fait et apprécié par notre clientèle. C’est grâce à elle que nous décrochons ce titre pour la troisième fois. Nous tenons vraiment à la remercier pour le soutien qu’elle nous apporte."

L’équipe n’est installée à Hautrage que depuis deux ans mais n’a eu de cesse de se développer. "Lorsque nous sommes arrivés, nous n’étions que deux. Nous sommes aujourd’hui cinq. C’est une belle évolution, en peu de temps. Nous constatons que nous gagnons en renommée : aujourd’hui, les clients viennent voir ce qu’on peut leur proposer. Avant, ils venaient parce qu’ils avaient déjà repéré un véhicule sur internet."

Pour le gérant, pas de doute, le prix octroyé par AutoScout24, soit le plus grand site auto et moto de Belgique, n’est pas étranger à ce succès. "Aujourd’hui, les gens se renseignent, ils lisent les avis et critiques avant de venir en garage. Ils savent que comme partout, il y a des bons et des mauvais. Les échos positifs jouent beaucoup dans la balance."

Si cette nouvelle reconnaissance est évidemment très appréciée par le personnel, elle ne suffit bien sûr pas à se reposer sur ses acquis. "Nous ne sommes à Hautrage que depuis deux ans mais on se dit déjà qu’il faudrait pousser les murs… La croissance est là, notre objectif est donc de continuer à nous développer." Avec peut-être à la clé la création de nouveaux emplois.