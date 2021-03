Et de deux ! Le groupe Kia Dufour a décroché le prix Dealer Platinium et s’est ainsi imposé pour la seconde fois comme le meilleur concessionnaire Kia pour la Belgique. La récompense est accordée aux concessionnaires performants par le groupe Kia Europe, en collaboration avec Kia Belgique. C’est donc un doublé pour la famille Dufour, qui s’était déjà positivement illustrée en 2014.

Autant écrire que pour les équipes, la reconnaissance est belle : seuls 3% des garages dans le monde peuvent se targuer de recevoir pareille récompense. "Elle nous est attribuée sur base de critères qualitatifs et quantitatifs", explique Frédéric Dufour. "Les clients sont sondés sur base de leur expérience, de leur satisfaction après un achat, après une visite pour cause de réparation,… C’est une très belle distinction, méritée par l’ensemble des équipes."

Pour le groupe Dufour, l’histoire a débuté il y a maintenant près de 50 ans. "Le groupe a fortement évolué, nous sommes désormais présents sur trois sites : Hautrage bien sûr, mais aussi Ath et Tournai, depuis trois ans à la demande du groupe Kia qui souhaitait que nous relancions la zone tournaisienne. Cette évolution ne serait pas possible sans notre personnel. Tout le monde fait de son mieux et tire dans la même direction au bénéfice de l’entreprise. Nous avons grandi mais la qualité n’en a pas pour autant pâti."

Ce second prix, Frédéric Dufour n’aurait pas pu espérer le décrocher, il y a quelques années. "Le règlement stipulait que nous ne pouvions l’obtenir qu’une seule fois. Ils se sont finalement rendu compte qu’il était dommage de ne pas valoriser une concession si c’était elle qui le méritait, simplement parce qu’elle l’avait déjà eu le prix une fois. Nous savions que nous étions bien positionnés car nos relations avec le groupe Kia sont très bonnes. C’était donc une demi-surprise, dirons-nous."

Pour les équipes, les défis à relever ces prochaines années seront nombreux. "Nous nous préparons à grossir encore davantage car le monde automobile est en pleine mutation. Les concessions individuelles vont avoir tendance à disparaitre au profit de groupes plus importants qui auront les capacités de résister. De notre côté, l’avenir semble plutôt serein, d’une part parce que Kia Belgique nous confirme voir un avenir avec nous, d’autre part parce que la marque s’adapte aux nouvelles technologies et notamment à l’arrivée de l’électrique."

Ce qui n’est pas le cas de toutes les marques, ni donc des concessionnaires… En juillet 2020, Mitsubishi annonçait par exemple sa décision de geler l’introduction de nouveaux modèles sur le marché européen.