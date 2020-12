Depuis quelques jours, les citoyens sont invités à s’exprimer sur le projet de remblayage de la carrière du Danube, située à Hautrage, pour lequel une demande de permis unique a été sollicitée. Ceux-ci avaient la possibilité, jusqu’à ce dimanche, de prendre connaissance du dossier via une vidéo de présentation, mise en ligne par les porteurs du projet. Déjà, plusieurs réactions et craintes sont formulées.

Pour certains, le projet, tel que présenté, est "trop beau" pour être vrai. "Il faut se méfier des projets trop bien ficelés pour être vrais", commente Yvon Dramaix pour SOS Hautrage et Environs asbl. "Après vérification, il apparait que même si le nom n’est mentionné nulle part, c’est la société Amacro qui va se charger du remblayage. C’est cette société qui s’est occupée du remblai de la carrière des vaches, à Hautrage, avec toutes les conséquences dangereuses qui en ont découlées."

L’asbl explique "qu’une partie des jardins des riverains se sont retrouvés au fond de la carrière, mettant en péril les habitations" et rappelle que cette carrière "a dû être consolidée et remblayée dans l’urgence, sur ordre de la Région wallonne, pour éviter une catastrophe. » Elle précise encore que « la nature des remblais n’a pas toujours été respectée." Très attentive à ce genre de dossier, l’asbl poursuit le sombre tableau.

"C’est cette même société qui a exploité pendant un temps la carrière Bois du Prince, à Hautrage, causant des désagréments routiers et qui s’est vu retirer sa sous-traitance pour activités non-autorisées. Même si le nouveau propriétaire de la carrière a essayé de nous rassurer, nous restons extrêmement méfiants." Yvon Dramaix espère que l’expérience et les souvenirs des élus locaux plus âgés permettront de tirer des leçons. "Espérons que la raison l’emportera, que ce centre d’enfouissement ne verra pas le jour et que la nature reprendra naturellement ses droits sur le passé."

Bref, pour SOS Hautrage et Environs, de nombreuses questions restent en suspens. "Que cache la demande de permis ?" Les démarches légales se poursuivent, les riverains ont donc jusqu’au 23 décembre pour se prononcer sur cet avant-projet qui ne concerne qu’une partie exploitée de la carrière. Le nouveau propriétaire de la carrière assure quant à lui qu’aucune terre polluée ne sera utilisée dans les remblais.