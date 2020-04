Un DJ se propose de mixer pendant 1h30 pour ses voisins.

Depuis un mois maintenant, les Belges sont confinés chez eux afin de mettre fin à la propagation du Covid-19. La période n’est pas simple mais les initiatives prises par les citoyens pour la rendre plus supportable sont heureusement nombreuses. Chacun y va donc de son petit geste pour rendre le sourire à ses proches, à ses voisins, à des inconnus.

Nicolas Honoré a lui aussi voulu contribuer à cela. Ce vendredi, le temps d’une soirée, la fête sera de mise. "J’ai commencé à mixer il y a cinq ans et je possède aujourd’hui ma propre société, Sono Project", explique l’Hautrageois. "Je mixe notamment dans les mariages et les grands rassemblements. Compte tenu de la période, j’ai beaucoup de temps libre et mon matériel dort à la maison…"

L’idée de proposer un mix d’1h30 aux habitants de la rue de la Station a donc germé dans son esprit. "C’est une façon d’égayer un peu la soirée et d’en faire profiter les voisins. J’ai lancé l’idée mardi et créé un groupe Facebook dans la foulée. Nous sommes déjà plus de 40 membres, preuve que l’idée suscite l’enthousiasme." Afin de satisfaire tout le monde, le DJ sonde les personnes intéressées et préparera son mix en fonction des demandes.

"L’idée, c’est de plaire à tous, de voir un peu ce que les gens attendent et espèrent entendre. Je ne resterai pas nécessairement sur une seule variété." Et que les habitants d’Hautrage trop éloignés de la rue de la Station se rassurent : la prestation sera transmise en live via la page Facebook "Le son des confinés d’Hautrage" afin que chacun puisse en profiter et danser dans son salon ou son jardin. Car pas question évidemment de passer outre les mesures de confinement.

"De notre côté, la distanciation sociale pourra être respectée sans problème. Il y a un ou deux garages entre chaque habitation. Si tout le monde reste sur le pas de sa porte, il n’y aura aucun souci, plusieurs mètres nous sépareront." Le rendez-vous est donc donné ce vendredi dès 19h30. La soirée se clôturera quant à elle vers 21h30.