Au rythme de l’augmentation des chiffres de contamination et d’hospitalisation, les mesures édictées en vue de limiter la propagation du coronavirus se multiplient… Tout comme les contrôles menés par les zones de police, contraintes de veiller comme elles le peuvent au respect desdites mesures. Ce vendredi, une opération « covid » a ainsi été conduite par la zone de police des Hauts-Pays.

Menée entre17 heures et une heure du matin ce vendredi, elle était destinée à vérifier l’application des mesures dans les commerces et établissements horeca des quatre communes de la zone. À l’issue de ces contrôles, ce sont six PV qui ont été dressés, la plupart pour des faits de non-respect du port du masque par le personnel. Un établissement de l’entité douroise a également été fermé administrativement pour non-respect de ces mesures.

Les contrevenants encourent une amende administrative de 750 euros.