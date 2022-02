Les coureurs cyclistes se disputeront la victoire du Grand Prix Samyn le premier mars prochain. Pendant qu’ils parcourront les rues de la région, des perturbations de circulation seront à prévoir notamment à Dour et Quiévrain. Les riverains sont donc invités à prendre leurs dispositions afin de ne pas perturber le bon déroulement de la course.

La commune de Dour accueillera une nouvelle fois l’arrivée de la course et sur la place verte. D’importantes perturbations sont donc à prévoir tout au long de l’épreuve. Le premier passage des femmes et prévu aux alentours de 13 h pour une arrivée vers 15 h. Dans la foulée, les hommes devraient passer pour la première fois aux alentours de 15 h 20. Leur arrivée est programmée aux alentours de 17 h 30.

L’entrée des coureurs dans la commune de Dour se fera donc par Petit-Dour, au chemin de Wasmes. Ils emprunteront ensuite la rue Planche Cabeille, rue Warechaix, rue de la Canarderie, rue Trieu Jean Sart, rue Ruissette avant de se diriger vers Honnelles.

D’autres rues seront également perturbées suite à ces passages de coureurs. C’est le cas des rues d’Audregnies, de la Chapelle, des Andrieux, d’Elouges, de Belle-vue, Camille Moury, de l’Athénée, Général Leman, Maréchal Foch, H. Pochez, Moranfayt, Viane, de la Frontière, de Bavay, et des Chênes. Le chemin de Thulin, la place E. Vandervelde, la route Verte et de Quiévrain ainsi que l’avenue Sartiaux seront aussi concernés.

La circulation à tous ces endroits sera donc autorisée dans les deux sens jusqu’à 11 h et uniquement dans le sens de la course de 11 à 18 h. Sur Quiévrain, le passage des coureurs s’effectuera entre 15 h 25 et 17 h 30. Les automobilistes seront donc invités à suivre les indications des bénévoles pour ne pas perturber la course.

Toutes les informations concernant les rues impactées par le passage de la course sont disponibles sur le site du Samyn.