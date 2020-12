La police des Hauts-Pays a procédé ce vendredi 4 décembre à une opération de contrôles de véhicules sur l’ensemble des communes de la zone de police. "Quatre points de contrôles étaient prévus entre 15h et 23h mais les infractions ont été si nombreuses que deux d’entre eux ont dû être postposés", explique la police.

Sur les deux contrôles qui se sont déroulés à l’avenue du Saint-Homme à Hensies et à la rue du Partiau à Honnelles, on dénombre 2 procès-verbaux pour alcoolémie au volant, 3 procès-verbaux pour stupéfiants au volant, 1 procès-verbal pour défaut de permis de conduire avec immobilisation du véhicule par mesure de sûreté et 5 perceptions immédiates pour infractions de roulage (non port de la ceinture, emprunter un sens interdit, faire demi-tour malgré la présence d'une ligne blanche continue, etc.).

Mais ce n'est pas tout. Lors du dernier point de contrôle, deux personnes ont été interpellées en possession de produits stupéfiants. Lors des divers devoirs qui ont été réalisés dans la foulée de cette arrestation, des perquisitions à leurs domiciles ont permis la saisie de 160 grammes de cannabis, une balance de précision et 1195 euros en liquide. "A l’issue des devoirs réalisés, les deux suspects ont été remis entre les mains de la justice."