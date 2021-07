C'est une bonne pioche pour les zones de police du Hainaut. Au début du mois de novembre de l'année dernière, la zone de police des Hauts-Pays a été confrontée à une vague de vols et tentatives de vols dans véhicules sur les quatre communes de sa zone : Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain.

Le Service Enquêtes et Recherches a rapidement pris connaissance de faits similaires survenus dans trois autres zones de police voisines, que sont les zones de police Boraine, Bernissart/Peruwelz et Sylle et Dendre. Pour plusieurs de ces faits, le lien avec un véhicule suspect immatriculé en France avait été établi.

Grâce à une collaboration entre les quatre zones concernées par ces vols, le véhicule suspect a été interpellé le 29 novembre 2020. Un individu a immédiatement été placé sous mandat d’arrêt. Après de nombreux devoirs réalisés, deux autres individus originaires du nord de la France ont été interpellés et une cinquantaine de faits identifiés.

Après auditions et devoirs d’enquête, la zone de police des Hauts-Pays informe que le jugement a finalement été rendu ce 23 juin. Les auteurs des faits ont été condamnés par la justice pour les faits reprochés. La collaboration entre les différentes zones de police a ainsi permis d'élucider plus de 50 faits commis sur les territoires respectifs.