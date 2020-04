Le chef de corps lance un appel pour ne pas tomber dans la stigmatisation de nos voisins.

En période de confinement, les déplacements inutiles sont interdits. Et la police veille au grain. Celle des Hauts-Pays doit composer avec sa situation de zone frontalière. Elle s'assure ainsi que nos voisins français ne viennent pas uniquement en Belgique pour acheter du tabac ou du carburant moins cher.

Des cas peuvent arriver, mais il ne faut pas non plus tomber dans une forme de psychose par rapport à nos voisins, avertit le chef de corps de la police de Hauts-Pays. "Des personnes commencent à stigmatiser les Français qui viennent chez nous", explique Patrice Degobert. "Dès qu'elles voient une plaque française, elles contactent nos services. Mais la plupart sont là pour de bonnes raisons. Il y a des Français qui travaillent en Belgique. Il y a des Belges qui ont une plaque française et viennent travailler par ici. Nous avons placé des caméras sur les grands axes entrants et sortants. Nous effectuons des contrôles. Et je peux vous dire que 99% des Français contrôlés étaient en règle et se trouvaient sur notre territoire pour des raisons valables."

Si le chef de corps invite les citoyens à signaler les problèmes, il demande également de faire preuve de discernement. "Il faut signaler les situations qui ne sont pas normales. Ce n'est pas de la délation. Des vies peuvent être mises en danger par des comportements inciviques. Et nos équipes sont disponibles 24 heures sur 24, prêtes à intervenir. Mais il faut aussi savoir raison garder. Ce n'est pas parce que trois véhicules français passent sur la grand-route qu'il y a nécessairement des agissements suspects", conclut Patrice Degobert.