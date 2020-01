Une opération de sécurisation a été menée samedi dernier.

La police des Hauts-Pays souhaite renforcer les contrôles dans les magasins de nuit de leur zone. C'est dans cette optique qu'une opération de sécurisation a été mise en place ce samedi 18 janvier, de 18 heures à 3 heures du matin. "L'opération répondait aux objectifs du plan zonal de sécurité ainsi qu’aux attentes de la population", explique la police des Hauts-Pays.

Les magasins de nuit étaient donc visés par le contrôle. Des avertissements ont ainsi été rédigés pour cinq night-shops (trois sur l’entité de Dour et deux à Quiévrain) concernant le non-respect des heures d’ouverture. Le dispositif a aussi contrôlé (vérification, identification, fouille) plusieurs rassemblements de personnes (alcoolisées, tapage nocturne, trouble de l’ordre public) et ce à divers endroits sur l’entité de Dour (Place Verte – Cité Chevalière et rue Ropaix), de Quiévrain (Agora space , rue de Valenciennes) et d’Hensies (Agora space , terrain de foot, rue des écoles).

Un seul des véhicules contrôlés a fait l’objet d’une fouille suite à des odeurs de cannabis constatées par les policiers. "En définitive la présence policière a permis de maintenir le calme sur les différentes entités au vu des résultats de l’opération", précise la police.