Les communes de Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain se sont accordées sur cette nécessité.

Depuis ce lundi, la Belgique est entrée dans sa première phase de déconfinement. Si à ce stade, le gouvernement fédéral a décidé que le port du masque ne serait obligatoire que dans les transports publics, les bourgmestres des communes de Dour, Quiévrain, Hensies et Honnelles ont décidé d’aller plus loin. Tous les espaces confinés accessibles au public sont désormais visés.

À partir de ce lundi 11 mai, date de réouverture des enseignes, ces quatre communes rendront progressivement obligatoire le port du masque dans les magasins, aux guichets des administrations publiques et plus généralement dans les espaces confinés accessibles au public. "Afin de laisser aux citoyens et aux commerces le temps suffisant pour s’organiser, le non-respect de cette obligation de port du masque ne fera l’objet que d’un simple avertissement entre le 11 et le 17 mai inclus", précisent les maïeurs.

Néanmoins, par respect pour les personnes les plus vulnérables, il est d’ores et déjà demandé à toute personne fréquentant les lieux publics confinés de porter un masque de protection. Même si celui-ci n’est pas efficace à 100% et ne suffit pas à réduire à zéro le risque de propagation, son utilité est reconnu par les experts.