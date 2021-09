Au volant, il faut pouvoir montrer patte blanche. La police effectue régulièrement des contrôles pour vérifier l'état des conducteurs. Il y a l'alcool ou les stupéfiants. Mais il y a aussi les factures non réglées auprès de l'administration publique.

Mercredi, la police des Hauts-Pays a ainsi mené des contrôles à Quiévrain, Thulin, Dour et Angreau. Le SPW Fiscalité était aux côtés des policiers. Ce type de collaboration est régulièrement mené et permet, au-delà des classiques infractions au Code de la route, de cibler les infractions fiscales. Les défauts d'immatriculation et le non-paiement des taxes relatives à la circulation des véhicules sont généralement dans le collimateur. Des perceptions immédiates sont proposées aux conducteurs en infraction. Mercredi, lors de ces contrôles menés dans les Hauts Pays, le SPW a ainsi récupéré près de 3.500 euros.

Au total, 36 véhicules ont été contrôlés sur les quatre localités. Un PV pour alcool au volant a été dressé, un autre pour consommation de stupéfiants. La police des Hauts Pays a procédé à deux retraits de permis de 15 jours.