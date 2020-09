C’est un scénario digne d’un film d’actions qui s’est joué sur le territoire de la zone de police des Hauts-Pays ce mardi ! En effet, aux alentours de 16 heures, une patrouille mobile s’est lancée à la poursuite d’un suspect évadé de la prison de Leuze. Ce dernier avait été aperçu à proximité du commissariat central de Dour. L’individu est bien connu de la justice pour divers faits graves et était donc recherché pour évasion de la prison de Leuze.

Alors que la patrouille souhaitait effectuer un contrôle, l’individu a pris la fuite à bord de son véhicule, n’hésitant pas à prendre de nombreux risques et à bafouer toutes les règles du code de la route pour semer ses poursuivants. Il a ainsi roulé à tombeau ouvert durant une dizaine de minutes à travers les rues de Dour, et dans les rues de la commune de Boussu.

La course poursuite s’est finalement achevée au niveau de la rue de l’Enfer à Dour, où le suspect a abandonné son véhicule. Une poursuite à pied s’est alors engagée. La police des Hauts-Pays, heureusement aidée par la zone de police boraine, a rapidement pu intercepter l’individu en fuite. Ce dernier devra évidemment répondre de ses actes devant la justice.

Au cours de cette course poursuite, malgré les nombreuses personnes mises en danger par la conduite irresponsable du chauffard, personne n’a été blessé. Le véhicule utilisé a été saisi et plusieurs PV ont été rédigés, notamment pour défaut d’assurance, d’immatriculation et de permis de conduire, entrave méchante à la circulation et multiples infractions de roulage.