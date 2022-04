Des milliers de Belges ont proposé un logement pour accueillir des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. Marie et Nicolas, jeune couple à la fibre sociale installé à Givry, en font partie. Durant une dizaine de jours, leur maison a servi de logement de transit à une mère et ses deux enfants.

"Nous avons été bouleversés par le début de cette guerre et nous avons voulu faire quelque chose de concret pour venir en aide. Si c'était moi qui devait faire 2000 kilomètres seule avec deux enfants, j'aimerais qu'on fasse ça pour moi", témoigne Marie.

Le couple dispose de deux chambres et s'est inscrit comme hébergeur volontaire sur le site de la commune de Quévy, qui l'a redirigé vers la plateforme Solidarité Ukraine mise en ligne par la Wallonie. A partir de là, tout a été très vite. "Nous nous sommes inscrits un jeudi, et le dimanche nous allions les chercher à la gare de Mons. Cela s'est fait dans la précipitation, mais il y avait urgence pour cette famille qui était accueillie dans un logement avec une vingtaine d'Ukrainiens après quelques nuits d'hôtels."

Durant la cohabitation, chacun fait preuve de discrétion et de pudeur. "On n'a jamais abordé la guerre. On sait juste qu'ils habitaient à 10 kilomètres de Kiev, près d'une base militaire, et ont très vite été touchés. On ne lui a pas parlé de son mari, où il était, etc. Tout s'est fait dans le respect, en essayant d'être positifs."

Malgré la barrière de la langue, un lien s'est rapidement créé entre Marie, Nicolas, Oksana et ses deux ados. "C'était bizarre, mais on a eu des moments de fous rires, de connexion...on a passé des moments extraordinaires." Mais le logement du couple s'avère peu adapté pour une cohabitation sur le long terme. "Ils n'osaient pas trop venir dans les pièces de vie et ils ont un besoin logique d'intimité." Marie sollicite son réseau et un de ses contacts dispose d'un appartement libre à Nimy pour permettre à la famille d'emménager.

Ce qu'elle fit la semaine dernière, afin d'avoir leur vie, leur intimité. "Même si on se sépare à contrecœur, c'est important." Le lieu de vie change, mais les liens créés resteront indéfectibles. "Oksana est devenue une amie. On a envie de rester leurs référents et s'ils ont besoin de nous, on sera là." Tout comme il le seront si une autre famille a besoin d'un hébergement d'urgence pour retomber sur ses pattes.

"Les vivres, c'est vite bouffé"



Le déménagement d'Oksana et ses fils a suscité un pincement au cœur du jeune couple, mais avec le sentiment que c'était la meilleure chose à faire. "Quand on a proposé notre logement, on a écouté notre cœur avant la raison, constate Nicolas. Il y a des choses pratiques à prendre en compte que nous avons peut-être sous-estimées, comme l'espace. Nous avons doublé la taille de notre famille du jour au lendemain et il faut une maison suffisamment grande pour cela."

Autre chose importante à prendre en compte: l'argent. "Il faut avoir des ressources, souligne Marie. Nous avons racheté des meubles car il n'était pas question pour nous de leur refiler des vieilleries. On a aussi dû aller chez le médecin, acheter des médicaments...Quand on est famille d'accueil, il faut avoir en tête qu'il faudra payer ou avancer des frais de sa poche."

Le couple a pu compter sur la solidarité, "mais les vivres, c'est vite bouffé. Tu n'en auras pas chaque semaine. Et si guerre n'est plus autant médiatisée, l'aide qu'on reçoit va s’essouffler en même temps que l'actualité."

Enfin, le couple s'inquiète du manque de contrôle quant aux logements et conditions d'hébergement proposées. "Nous n'avons eu aucun contrôle, personne n'est venu vérifier quoi que ce soit. Et ça nous fait peur quant aux conditions dans lesquelles ils pourraient être accueillis. Ce n'est pas parce qu'ils fuient la guerre qu'ils n'ont pas droit à un confort de vie standard."