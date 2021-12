La préservation et restauration de la biodiversité est au cœur de cinq projets qui prendront place au sein de la commune de Hensies. Cette dernière va en effet bénéficier d’un subside de 11 043 euros pour mettre en place ces actions bénéfiques pour la nature. Elles prendront place dans le cadre de l’action "BiodiverCité".

Cinq projets seront donc prochainement mis en place au sein de la commune. "Un processus de suivi de végétalisation du cimetière de Hensies est au programme", indique la commune de Hensies. "Des plantes et arbustes y seront aménagés en ce sens tout comme des prairies fleuries. L’installation d’un système de récupération des eaux de pluie est également prévue. Le second projet qui prendra place concerne la création d’un jardin communautaire multiculturel et intergénérationnel derrière l’école de la Cité. Il permettra de sensibiliser les enfants ainsi que les riverains au bon respect de l’environnement."

Une distribution d’arbres lors de la journée de l’Arbre 2022 et la réalisation d’un cheminement doux en bordure du Séquisse entre l’avenue Prince Charles et Déhiban seront également prévues. Un projet d’éducation à l’environnement et au développement durable viendra compléter cette série d’actions. Ce dernier permettra la création d’un petit verger, de bacs potagers ainsi que l’aménagement de pelouses fleuries au sein de l’école de Thulin.

Un subside de 11 043 euros permettra la mise en œuvre de tous ces projets. Les différents aménagements devraient être entrepris dans le courant de l’année 2022.