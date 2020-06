Chacun recevra 25 euros de bons d'achat. Les commerçants auront également une prime.

La crise du coronavirus et les mesures de confinement ont laissé des marques sur notre économie. Les aides se multiplient au niveau fédéral, régional mais aussi communal. De plus en plus de collèges mettent en place des dispositifs destinés à soutenir les commerces et le secteur horeca. C'est le cas notamment à Hensies.

La petite commune des Hauts Pays a ainsi décidé d'offrir 25 euros à chaque habitant. Cette mesure est destinée à contribuer au relancement de l'économie locale, en aidant à la fois les commerces, mais aussi les travailleurs qui ont vu leurs revenus diminuer. Concrètement, chaque adulte recevra 25 euros en bons d’achat de 5 euros qui pourront être utilisés dans tous les commerces de l’entité d’Hensies, à savoir Hainin, Montroeul, Thulin et Hensies. En ce qui concerne les familles, elles recevront 10 euros supplémentaires par enfant à charge.

"Cette opération sera financée par un emprunt de 150.000 euros, comme le gouvernement wallon l’autorise pour soutenir la relance économique, en lien direct avec la crise sanitaire", précise le bourgmestre Eric Thiébaut. "Les commerçants qui n’ont pu exercer leur activité durant le confinement recevront également 250 euros d’aides communales."

Ce plan de relance approuvé par le collège communal sera proposé au conseil communal de juin. Les bons d’achat pourront ainsi être distribués au début du mois de juillet.