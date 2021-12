Les festivités de fin d’années se poursuivent à Hensies. Après avoir vu le village de Thulin se transformer en village givré de Noël le week-end dernier, c’est désormais à Montroeul-sur-Haine de vivre au rythme de Noël. Un concert de Noël gratuit de JB Band sera organisé ce samedi 18 décembre au sein de l’église du village. Les citoyens pourront s’y retrouver dès 17 h.

Le JB Band est un groupe habitué aux concerts de Noël. Après en avoir fait sept en 2015, le groupe revient en 2021 avec quatre dates. Ils se sont tout d’abord rendus à l’église Saint-Pierre de Lessines le 04 décembre avant de retourner dans leur ville d’origine, Baudour, la semaine suivante. Ce sera désormais au tour de Montroeul-sur-Haine de les accueillir dans l’église du village le 18 décembre et enchaîneront, le lendemain, avec un concert à Villers-Sire-Nicole.

Pour son 45eme anniversaire, le groupe a donc décidé de marquer le coup. "Nous menons désormais une quinzaine de concerts par an", indique le groupe. "Nous nous préparons également à de nouveaux défis comme des concerts à l’étranger, un répertoire élargi et des exigence de qualité de plus en plus poussées."

Après le village de Thulin, qui avait revêtu son costume de fêtes du jeudi 9 au dimanche 12 décembre, pour devenir le village givré de Noël de l’entité de Hensies, c’est au tour de Montroeul-sur-Haine d’être mis à l’honneur pour les fêtes de Noël. Le public sera attendu dans l’église du village dès 17 h pour profiter du concert de JB Band gratuitement.