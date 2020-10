L'école communale du centre d'Hensies s'ajoute à la liste de plus en plus longue des établissements contraints de suspendre les cours provisoirement à cause du coronavirus. L'annonce a été faite ce samedi sur décision du Collège communal.

"Malgré le strict respect des règles, des circulaires et protocoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais également des consignes transmises par le service de promotion de la santé à l'école, nous devons faire face à un nombre important d'enseignants absents", a annoncé le directeur de l'école.

Certains de ces enseignants sont positifs au Covid-19, d'autres sont mis en quarantaine préventive et devront se faire tester. Il a donc été décidé de suspendre les cours du 19 au 23 octobre. Les enfants ne retourneront donc pas en classe avant le lundi 26 octobre. "Une garderie pendant les heures de cours sera organisée par les enseignants et animateurs du service extra-scolaire."



Notons que les autres implantations scolaires communales ne sont pas concernées.