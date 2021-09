Et de trois. Après avoir entrepris, ces dernières années, la sécurisation du carrefour des Canadiens, à Thulin, et du carrefour du Saint-Homme, c’est le carrefour de la place des Français qui fait l’objet d’une attention toute particulière. Des travaux sont en effet entrepris afin d’y construire un rond-point. Objectif, limiter les risques d’accident alors que les lieux sont particulièrement dangereux.

"Il y a malheureusement déjà eu des accidents, dont certains mortels", soupire Éric Thiébaut (PS), bourgmestre d’Hensies. "Les accidents sont liés à la configuration des lieux et notamment à un manque de visibilité. Les lieux ont été totalement bloqués afin de permettre une avancée rapide des travaux. Il y a donc des déviations et quelques embarras de circulation mais c’est pour un mieux."

Les travaux sont menés par les autorités communales, pour un montant total de 94 000 euros financés sur 20 ans. "Il s’agit de voiries communales, nous n’avons donc pas eu à convaincre la Région wallonne. La décision a été prise au sein du conseil communal. Les travaux auraient dû commencer plus tôt mais l’entreprise désignée a été mise à l’arrêt au plus fort de la crise sanitaire."

Pour les élus locaux, il s’agit d’une véritable avancée en matière de sécurité. "Nous avions plusieurs axes accidentogènes sur l’entité. Le premier, c’était le carrefour des Canadiens à l’entrée de Thulin, où nous déplorions un à deux décès par an. Grâce à nos efforts, nous étions parvenus à obtenir la construction d’un giratoire auprès de la Région wallonne. Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus d’accident, plus de victime. Nous avons probablement évité de nombreux morts !"

Le second, c’était le carrefour du Saint-Homme. "Nous avons obtenu des feux de signalisation en sensibilisant le ministre de l’époque. Aujourd’hui, les accidents y sont rares. Nous espérons obtenir les mêmes résultats grâce à la construction du giratoire au carrefour de la place des Français." Il reste ensuite à maintenir la pression sur la Région wallonne pour la sécurisation du carrefour du Sardon.

"Je réclame depuis longtemps la construction d’un rond-point, ou au minimum l’installation d’aménagements comme des ilots, des rétrécissements. La région wallonne ne tient pas compte de notre avis, propose des aménagements qui entrainent d’autres problèmes, par exemple la redirection d’un charroi lourd dans le centre du village. Il est incompréhensible de ne pas être entendu, surtout parce que les aménagements réclamés ne coûtent pas nécessairement chers."

Tenace lorsqu’il intervient sur pareils dossiers, le bourgmestre n’entend pas baisser les bras et compte se battre pour obtenir la sécurisation de ce qui s’apparente désormais comme l’un des derniers points noirs de l’entité.