L'annonce a été faite il y a quelques jours. Il ne faut désormais plus dire Union Sportive Hensies mais bien Royale Union Sportive Hensies. De même, une petite couronne s'est ajoutée au-dessus du logo du club hensitois. Pourquoi ? Grâce à l'octroi du titre "Royal" accordé par le Roi Philippe.

"Ce titre récompense notre club pour ses plus de 50 années d'existence ininterrompue ainsi que pour sa bonne gestion, sa vitalité et sa solidité", se réjouit la RUS Hensies. "Nous avons une pensée émue pour tous les dirigeants, bénévoles, formateurs, joueurs et supporters qui, depuis 1964, grâce à leur travail, leur ténacité et leur passion ont contribué à l'obtention de ce titre."

Avec son équipe fanion inscrite en P3, son équipe B en P4, son équipe féminine en Provinciale A et ses nombreuses équipes de jeunes, la RUS Hensies rejoint ainsi d'autres clubs "royaux" de la région comme la RAJS Honnelloise, le RLC Hornu ou encore le Royal Francs Borains.