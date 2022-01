Un nouveau lieu-dit est mis en vente par la commune de Hensies. Après celui "des pâtures de Betume" et celui de la "cité nouvelle" c’est au tour du lieu-dit échasse de la rue Basse" de recevoir une attention particulière de la commune. Le terrain d’une superficie de 1 272 hectares est mis en vente à partir de 19 000 euros. Les offres ont pu être transmises jusqu’à ce vendredi 28 janvier.

Après avoir été utilisé à titre de bail à ferme, le lieu-dit "Chasse de la rue Basse" est donc mis en vente par la commune. "Suite à la décision du conseil communal du 8 novembre 2021, le collège communal a décidé de mettre en vente le lieu-dit cadastré de la Chasse de la rue Basse à Hainin. Des offres pourront être formulées à partir de 19 000 euros", indique la commune de Hensies.

Le lieu-dit de la Pâtures de Betume à Thulin avait déjà été mis en vente récemment. Actuellement occupée à titre de location, la parcelle doit s’offrir une nouvelle vie dans les années à venir. "Le lieu-dit présente une superficie de 5,2381 hectares et est mise en vente à partir de 28 810 euros", poursuit la commune de Hensies. "Les parcelles sont actuellement occupées à titre de location."

Quant au lieu-dit de la cité nouvelle, c’est un nouveau quartier qui pourrait y voir le jour. Le tout nouveau quartier de Hensies prendra place au sein de la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) de la "cité nouvelle" située entre les rues de Villers et de Crespin. Il comprendra entre 80 et 120 nouveaux logements ainsi que des fonctions annexes telles que des commerces de proximité, des services à la personne, etc. La superficie totale de cette ZACC est de 5,63 hectares soit environ 20 logements par hectare.

La commune de Hensies a donc décidé de se pencher sur le sort de ses lieu-dit ces derniers mois.