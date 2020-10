Plus de peur que de mal, heureusement ! Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h40, un accident de la circulation s’est produit à Montrœul-sur-Haine (Hensies), plus précisément à la rue de la Citadelle. La voiture impliquée a quitté la route pour finalement aller heurter un mur, se retourner et terminer sur le toit.

Les deux passagers s’en sont heureusement sortis indemnes. Les pompiers du poste de secours de Quiévrain sont rapidement intervenus sur les lieux pour un long travail de balisage et de nettoyage, indispensable pour permettre la réouverture de la chaussée.