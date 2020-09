Intervention peu banale, pour la zone de police des Hauts-Pays dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, une équipe est intervenue pour des faits d’exhibitionniste signalés par un riverain de la commune d’Hensies. Sur place, la patrouille de police a constaté la présence d’un homme totalement nu, marchant dans un champ jouxtant l’Avenue du Saint-Homme.

L’individu, immédiatement interpelé et invité à se rhabiller, était confus et incapable de fournir un discours cohérent quant à son origine et son identité. Un témoin des faits a expliqué que l’homme, âgé d’une trentaine d’années, déambulait et se couchait totalement nu sur la voie publique. Il avait frappé en vain à la porte d’une maison inhabitée avant de se diriger vers le champ où il a été interpellé.

L'intéressé, déjà connu des services de Police, a été arrêté pour trouble de l'ordre public et transféré dans un centre hospitalier pour un examen psychiatrique.