Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Hensies, l’avenue des Droits de l’Homme est d’ores et déjà rouverte à la circulation. Alors que les travaux de construction de la toute nouvelle piste cyclable étaient prévus pour quatre mois, il n’en aura finalement fallu que trois pour les terminer. Quelques aménagements devront néanmoins encore être réalisés par après notamment pour planter une haie entre la route et la toute nouvelle piste cyclable.

Il est donc désormais possible de relier Hensies à Thulin, en passant par Montroeul, en vélo et en toute sécurité. La piste cyclable vient en effet de se terminer un peu moins de trois mois après le début des travaux. Une bonne nouvelle compte tenu du nombre important d’automobilistes qui ne respectaient pas les déviations et limitations mises en place tout au long du chantier. La zone de Police des Hauts-Pays avait même été obligée de passer régulièrement dans la zone afin de sanctionner les contrevenants.

Bien que la route soit de nouveau accessible dans les deux sens, les travaux ne s’arrêteront pas là. Une haie de trois kilomètres de long est en effet en projet pour séparer la piste cyclable de la route. La commune devrait d’ailleurs bénéficier d’un subside de 15 000 euros pour la mettre en place.

"Pour l’instant, nous regardons ce qu’il est possible de faire", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "Nous ne disposons pas de beaucoup de hauteur de terre ce qui complique la mise en place de la haie. Nous avons donc sollicité le service Espace Vert de la Wallonie afin de voir quelle plante pourrait convenir à cet endroit. Il donc est impossible pour l’heure de donner une date précise de mise en place de cette dernière."

En attendant, les personnes préconisant la mobilité douce pour se déplacer peuvent déjà emprunter la nouvelle piste cyclable. Elle vient ainsi compléter les aménagements qui sont et seront réalisés à Dour à la rue d’Offignies et de Moranfayt. Les alternatives à la voiture se concrétisent donc dans les communes des Hauts-Pays.