U.P.

U.P.

U.P.

C'est une (mauvaise?) habitude prise du côté des autorités française: fermer l'autoroute pour mener des contrôles de police entre Mons et Valenciennes. La police française ferme l'autoroute A2/E19 dans le sens Bruxelles-Valenciennes à hauteur de la commune de Vicq et contraint les véhicules à emprunter la bretelle de sortie, engendrant des ralentissements et des embouteillages, remontant jusqu'à la frontière.

Ce samedi 30 octobre, la police française a à nouveau mené cette opération. Le résultat ne s'est pas fait attendre: 13 kilomètres de files, remontant jusqu'au poste-frontière d'Hensies, ce qui a suscité l'ire de son bourgmestre Éric Thiébaut.

"Je déplore que les autorités françaises réalisent ce type d'opération sans aucune concertation avec les autorités belges", peste-t-il. "Il en résulte qu'un grand nombre d'automobilistes empruntant ce tronçon cherchent un itinéraire de délestage via la sortie Hensies située sur le poste frontière."

Résultat: un cortège permanent de véhicules sur les petites voiries de la commune, traversant le village d'Hensies à toute allure, au mépris de la sécurité des habitants. Le trafic était d'autant plus important aujourd'hui qu'il s'agissait du premier jour de congé des vacances de Toussaint.

"Ces voiries communales ne sont pas adaptées pour accueillir un tel charroi qui met clairement en danger les riverains concernés." Hensies n'est pas la seule commune à souffrir des lubies sécuritaires françaises: les autres communes frontalières telles que Dour, Quiévrain ou Pommeroeul subissent également leur cortège de véhicules conduits par des automobilistes énervés et parfois dangereux.

En conséquence, le bourgmestre a décidé de fermer la sortie du poste frontière d'Hensies en allant vers la France jusqu'à nouvel ordre.