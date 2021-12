Marché de Noël couvert, piste de luge, concerts, show de feu et lumières et plein d’autres surprises attendent les citoyens sur la Grand’Place de Thulin.

Le village de Thulin va revêtir son costume de fêtes dès ce jeudi 9 décembre pour devenir le village givré de Noël de l’entité de Hensies. Une soirée d’inauguration sera organisée pour l’occasion dès 19 h. Marché de Noël couvert, piste de luge, concerts, show de feu et lumières ainsi que bien d’autres surprises seront au rendez-vous de ce programme de fêtes. L’accès au village givré de Noël sera possible uniquement sous présentation du Covid Safe Ticket. Le port du masque sera également imposé. Il pourra être retiré à condition d’être assis et de consommer une boisson ou de la nourriture.

L’inauguration du village givré de Noël, de sa piste de luge et de son marché de Noël se tiendra ce jeudi 9 décembre à 19 h. Elle se terminera à 21 h avant de faire place à trois jours de fêtes.

Le village givré de Noël ouvrira de nouveau ses portes le lendemain dès 17 h 30 jusqu’à 23 h. Visite du Père Noël et concert de Tre Voce seront au programme ce jour-là. Pendant tout le week-end, le village de Noël sera accessible dès 11 h. Petits et grands pourront ainsi profiter du marché de Noël mis en place pour l’occasion ainsi que de la piste de luge. Un spectacle de feu et lumières aura lieu le samedi à 18 h 15 avant d’assister à l’arrivée surprenante du Père Noël à 19 h. Un concert aux touches italiennes viendra clôturer ce samedi de fêtes. Salvatore Gallo fera honneur de sa présence pour l’occasion.

Le programme de la journée de clôture, le dimanche 12 décembre, sera tout aussi fourni. Il commencera dès 11 h 45 par un apéritif musical en compagnie de Gino Cavalière. S’en suivra une nouvelle venue du Père Noël à 15 h. Trois concerts suivront ensuite : Gino Cavalière dès 16 h, Océana à partir de 17 h 30, qui proposera également une séance de dédicace, et Rosa qui viendra chanter Annie Cordy en clôture de bal. Le village givré de Noël de Thulin fermera finalement ses portes à 21 h.