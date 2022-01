Il faudra encore patienter avant de connaître l’issue de la convocation de Bernard Paget, ancien bourgmestre de Honnelles, et Matthieu Lemiez, bourgmestre actuel, devant la Chambre du Conseil. Un nouveau report de la séance a en effet été accepté par le Procureur.

D’après Bernard Paget, "un des avocats a demandé un nouveau report de la séance. Il souhaitait ajouter de nouveaux éléments au dossier. Le Procureur a une nouvelle fois accepté entraînant ce nouveau report." La nouvelle date de convocation n’est pas encore connue.

Pour rappel, l’affaire avait débuté en 2017, sous la mandature de Bernard Paget, lorsque Dimitri Denis, membre du club de football de Honnelles, avait demandé un permis d’urbanisme afin de construire une nouvelle buvette au club de football de l’entité. Ce dernier n’avait finalement pas attendu de recevoir ledit permis avant d’effectuer les travaux. Bernard Paget avait alors demandé, à plusieurs reprises, d’arrêter le chantier, en vain. Des experts de la Région wallonne s’étaient également rendus sur place dans la même optique. Cela n'avait finalement pas arrêté les envies de construire de Dimitri Denis qui avait également mis en place un second terrain de football et une cahute. Des arbres avaient par ailleurs été coupés et un container avait été posé sur le parking.

Matthieu Lemiez était par la suite devenu bourgmestre de Honnelles et représentait désormais sa commune aboutissant à sa convocation devant la Chambre du conseil en compagnie de Bernard Paget, Dimitri Denis, instigateur des travaux, Quentin Moreau, propriétaire des terrains et Jean-Marie Haubourdin, président du club de football. Initialement prévu le 18 octobre dernier, un report avait été acté à ce lundi 17 janvier. Finalement, un nouveau report a été accepté retardant l'issue de l'affaire.

Bernard Paget et Matthieu Lemiez ne sont entendus uniquement pour la pose d’un container dans le parking ainsi que pour la construction d’une petite cahute. Pour Dimitri Denis par contre, les risques sont bien plus grands. Il faudra encore se montrer patient avant de connaître l’issue de cette affaire.