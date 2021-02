C’est une étape de plus en faveur de la biodiversité. Après s’être inscrite dans un projet de gestion durable des bords de route, subsidié par la province de Hainaut, en 2018-2019, la commune de Honnelles vient de se lancer dans une cartographie des espaces verts communaux. Ce projet est mené sur base des conseils du Parc naturel des Hauts-Pays (PNHP) et concerne également les communes de Quiévrain et Quévy.

L’objectif est simple : proposer des aménagements qui permettent de mieux accueillir la biodiversité et de gagner en efficience pour les ouvriers communaux. "Ce sont 25 espaces communaux qui ont été analysés et pour lesquels des aménagements divers sont proposés en concertation avec les ouvriers et l'ASBL Adalia 2.0", explique-t-on du côté de la commune de Honnelle.

Cela peut aller de la tonte différenciée au fauchage tardif en passant par les plantations et prairies fleuries. "Ces aménagements permettent d'entretenir les espaces de manière durable, dans le respect de la législation zéro phyto, tout en étant accueillants pour la biodiversité et en réduisant les coûts pour la commune."

Le projet prévoit également un traitement différent des bords de route : seul le mètre de propreté sera fauché en dehors des villages. "Tous ces aménagements seront mis en place de manière progressive, nous vous demandons dès lors d’être indulgents dans les prochains mois car votre commune est en pleine transition."

Le collège communal de Honnelles a validé les propositions soumises par le parc naturel des Hauts-Pays, qui sont à retrouver sur www.pnhp.be/gestion-differenciee, mais les citoyens sont invités à transmettre leur avis sur ces aménagements via parcnaturel@pnhp.be !